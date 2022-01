Un no - vax muore di Covid: dopo l'infezione aveva cercato di curarsi da solo senza andare dai medici (Di domenica 2 gennaio 2022) Un 38enne non vaccinato è morto di Covid il primo gennaio all'ospedale Bufalini di Cesena. Da una prima parziale ricostruzione del caso, riportata dal Resto del Carino , è emerso che l'uomo avrebbe ... Leggi su globalist (Di domenica 2 gennaio 2022) Un 38enne non vaccinato è morto diil primo gennaio all'ospedale Bufalini di Cesena. Da una prima parziale ricostruzione del caso, riportata dal Resto del Carino , è emerso che l'uomo avrebbe ...

Advertising

HuffPostItalia : No vax di 38 anni muore per Covid: aveva tentato cure ‘fai da te’ a casa - RobertoBurioni : Stiamo raccogliendo i frutti terribili della disinformazione. Qualcuno pagherà, oltre ai poveretti che sono morti? - Corriere : No vax rifiuta di essere intubato e muore. La videochiamata del figlio più grande per convincerlo - PiazzaSimonetta : RT @HuffPostItalia: No vax di 38 anni muore per Covid: aveva tentato cure ‘fai da te’ a casa - KoinStrom : RT @globalistIT: -