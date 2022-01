Un milione di positivi al Covid, da lunedì mezza Italia in giallo. Anche la Sicilia come la Calabria (Di domenica 2 gennaio 2022) Oltre un milione di Italiani è positivo al Covid, con la pressione ospedaliera che cresce di giorno in giorno e che porterà, da domani, nove regioni e le due province autonome di Trento e Bolzano a colorarsi... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 gennaio 2022) Oltre undini è positivo al, con la pressione ospedaliera che cresce di giorno in giorno e che porterà, da domani, nove regioni e le due province autonome di Trento e Bolzano a colorarsi...

Agenzia_Ansa : Covid: altri 141.262 casi, oltre un milione gli attualmente positivi. Iss: per over80 non vaccinati rischio ricover… - rtl1025 : ?? Sono 141.262 i nuovi casi da #Covid_19 nelle ultime 24 ore su 1.084.295 tamponi fatti, tasso di positività al 13%… - HuffPostItalia : Covid: 111 morti, 141mila casi, oltre un milione di positivi in Italia - info_monari : RT @ilgiornale: Ieri 141mila casi e tasso al 13%. Da domani 11 Regioni in giallo. L'istituto di Sanità: 'L'indice di mortalità tra i non va… - mariacarla1963 : RT @antonio_bordin: Oltre un milione di attualmente positivi. Certo che il vaccino funziona che è una bellezza. #Covid_19 -