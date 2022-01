(Di domenica 2 gennaio 2022) Un vastoè scoppiatodeldel Sudafrica, a. Sui social in queste ore circolano diverse immagini in cui si vede una colonna di fumo alzarsi dall'edificio e fiamme dal tetto. Al momento non si sa quale sia la causa dell'. Sul posto i vigili del fuoco.ha già subito un evento di questo tipo in aprile quando, sulla Table Mountain che domina la cittadina sudafricana, un vastosi e' propagato e ha distrutto i tesori della biblioteca della più grande e prestigiosa università.

Agenzia_Ansa : Un incendio è divampato stamattina nella sede del Parlamento sudafricano a Città del Capo. I vigili del fuoco sono… - lindawhippet : RT @Agenzia_Ansa: Un incendio è divampato stamattina nella sede del Parlamento sudafricano a Città del Capo. I vigili del fuoco sono sul po… - LaStampa : Un incendio nella sede del Parlamento a Cape Town - infoitsalute : Incendio nella scuola Alberto Sordi di via Taggia, distrutta la palestra. Non si esclude il gesto doloso - TerreImpervie : Sudafrica: incendio nella sede del Parlamento a Città del Capo (ANSA) Minimizzi l'omicron e dopo... Si guardi le s… -

Tempo medio di lettura: < 1 minuto Un incendio si è verificato la scorsa notte a Venegono Inferiore, in una casa di via Alessandro Manzoni, dove sono state coinvolte sette persone. Per cause in corso di accertamento, un appartamento al... Un incendio è divampato nella sede del Parlamento sudafricano a Città del Capo. 'Il tetto ha preso fuoco e anche l'edificio dell'Assemblea nazionale è in fiamme', ha detto il portavoce dei servizi di...