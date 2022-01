ULTIM’ORA – Tensione alle stelle tra Chelsea e Lukaku!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo l’ultima mancata convocazione di Romelu Lukaku, ha parlato alla NBC negli Stati Uniti, Tim Howard ex compagno di Lukaku all’Everton. Ecco cosa ha raccontato l’ex giocatore: “Mi ha scritto e mi ha detto che ci sarà un altro summit lunedì. Potrò dirti di più dopo. Adesso la situazione è troppo calda. L’esclusione contro il Liverpool decisa da Tuchel? Non sono d’accordo”. Dunque, la telenovela Lukaku non è finita anzi, la situazione è pronta ad accendersi nei prossimi giorni. Romelu Lukaku,A questo punto, ciò che sembrava impossibile qualche mese fa adesso sembra davvero plausibile: le strade di Lukaku e delpotrebbero davvero dividersi. Una situazione da monitorare costantemente e nei prossimi giorni ci saranno sicuramente importanti novità.