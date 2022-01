Uccide il figlio di 7 anni e tenta di ammazzare la moglie, arrestato nel Varesotto (Di domenica 2 gennaio 2022) AGI - Ha ucciso il figlio di 7 anni e ha poi tentato di ammazzare anche la moglie ma è stato arrestato dai carabinieri. È accaduto nel Varesotto. L'uomo, un quarantenne di Morazzone, è stato scoperto dopo il tentato omicidio della consorte che si è salva e lui, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano 'La Prealpina', è scappato, ma poche ore dopo e' stato bloccato e arrestato dai carabinieri a Viggiù. Durante la perquisizione nella sua casa di Morazzone, è stato quindo scoperto nell'armadio il cadavere del figlio di sette anni. Il 40enne presunto omicida, che si trovava agli arresti domiciliari per altre vicende, è stato bloccato alle 8.30 di questa mattina. La donna è stata trasportata ... Leggi su agi (Di domenica 2 gennaio 2022) AGI - Ha ucciso ildi 7e ha poito dianche lama è statodai carabinieri. È accaduto nel. L'uomo, un quarantenne di Morazzone, è stato scoperto dopo ilto omicidio della consorte che si è salva e lui, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano 'La Prealpina', è scappato, ma poche ore dopo e' stato bloccato edai carabinieri a Viggiù. Durante la perquisizione nella sua casa di Morazzone, è stato quindo scoperto nell'armadio il cadavere deldi sette. Il 40enne presunto omicida, che si trovava agli arresti domiciliari per altre vicende, è stato bloccato alle 8.30 di questa mattina. La donna è stata trasportata ...

