Uccide il figlio di 7 anni e tenta di accoltellare l’ex moglie: tragedia a Varese, arrestato il padre (Di domenica 2 gennaio 2022) Grave fatto di cronaca riportato dal varesotto, dove un padre avrebbe ucciso il figlio e provato a fare altrettanto con l’ex moglie. La donna è stata soccorsa, mentre il padre è stato fermato dai Carabinieri e arrestato. In corso le prime indagini per ricostruire la drammatica vicenda. padre Uccide il figlio di 7 anni: succede a Morazzone La vicenda viene riportata in questi minuti da numerose fonti locali. Un uomo di 40 anni avrebbe ucciso il figlio di 7 anni a Morazzone, comune italiano di poco più di 4.000 abitanti della provincia di Varese. Sono ancora poche le informazioni, ma secondo quanto riferito da Varese News quando le ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Grave fatto di cronaca riportato dal varesotto, dove unavrebbe ucciso ile provato a fare altrettanto con. La donna è stata soccorsa, mentre ilè stato fermato dai Carabinieri e. In corso le prime indagini per ricostruire la drammatica vicenda.ildi 7: succede a Morazzone La vicenda viene riportata in questi minuti da numerose fonti locali. Un uomo di 40avrebbe ucciso ildi 7a Morazzone, comune italiano di poco più di 4.000 abitanti della provincia di. Sono ancora poche le informazioni, ma secondo quanto riferito daNews quando le ...

Advertising

repubblica : Varese, uccide il figlio di 7 anni, nasconde il suo corpo in un armadio, poi tenta l'omicidio della moglie: quaran… - repubblica : Varese, uccide figlio di 7 anni, nasconde il suo corpo in un armadio, poi tenta omicidio moglie: quarantenne arrest… - Corriere : Omicidio a Varese, uccide il figlio di 7 anni e accoltella l’ex moglie: arrestato mentre tenta la fuga - Graziel69066979 : RT @AnnamariaBiello: 40enne ai domiciliari per “REATI CONTRO LA PERSONA” uccide il figlio di 7 anni ke nasconde in un armadio e poi tenta d… - milano_today : ??Uccide il figlio di 7 anni e lo nasconde nell'armadio ?? Il ritrovamento: aveva cercato di uccidere anche la mogli… -