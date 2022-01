Uccide figlio di 7 anni, arrestato 40enne nel Varesotto (Di domenica 2 gennaio 2022) VARESE (ITALPRESS) – Ha ucciso il figlio di 7 anni colpendolo con un coltello alla gola e ha tentato di Uccidere anche la ex moglie. E’ accaduto ieri sera a Morazzone, in provincia di Varese. L’uomo, un 40enne, ha nascosto il corpo del piccolo nell’armadio, poi ha raggiunto la casa dei genitori della moglie, e l’ha aggredita per poi scappare. L’ex moglie è stata ricoverata al pronto soccorso di Varese, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri. Indaga la procura della Repubblica di Varese(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 gennaio 2022) VARESE (ITALPRESS) – Ha ucciso ildi 7colpendolo con un coltello alla gola e ha tentato dire anche la ex moglie. E’ accaduto ieri sera a Morazzone, in provincia di Varese. L’uomo, un, ha nascosto il corpo del piccolo nell’armadio, poi ha raggiunto la casa dei genitori della moglie, e l’ha aggredita per poi scappare. L’ex moglie è stata ricoverata al pronto soccorso di Varese, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è statodai carabinieri. Indaga la procura della Repubblica di Varese(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

repubblica : Varese, uccide il figlio di 7 anni, nasconde il suo corpo in un armadio, poi tenta l'omicidio della moglie: quaran… - repubblica : Varese, uccide figlio di 7 anni, nasconde il suo corpo in un armadio, poi tenta omicidio moglie: quarantenne arrest… - Corriere : Omicidio a Varese, uccide il figlio di 7 anni e accoltella l’ex moglie: arrestato mentre tenta la fuga - mantovanimg : Varese, sgozza il figlio di 7 anni e accoltella l'ex moglie, poi fugge: lo sconcerto, chi è il 40enne assassino - Ecate31 : RT @HuffPostItalia: Uccide figlio di 7 anni e nasconde il corpo in un armadio, poi tenta omicidio moglie: arrestato -