Turismo | Cnn Travel | Napoli tra le migliori destinazioni del 2022

C'è tempo fino al 16 gennaio per visitare la mostra "Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità", artista citato nella newsletter settimanale della Cnn Travel in cui la città di Napoli è inserita tra le destinazioni turistiche assolutamente da non perdere del nuovo anno. Nella speciale classifica di Capodanno della CNN Travel, Napoli con "il suo centro storico che pulsa di energia e la proverbiale cordialità italiana" è l'unica città italiana che compare accanto ad altre destinazioni internazionali: le isole Antigua e Barbuda, l'arcipelago Palau, la Giordania, l'Australia, il Perù, il Sudafrica, la Malesia, alcune città europee come Valencia, Digione, Oslo e poi i grandi parchi e le riserve naturali. Tra i posti da visitare a Napoli, la CNN cita anche il Museo e ...

