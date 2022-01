Tuchel spiega: «Ecco perché non ho convocato Lukaku» (Di domenica 2 gennaio 2022) . Le parole del tecnico del Chelsea a pochi minuti dalla gara col Liverpool Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato così del caso Lukaku a poco minuti dall’inizio della partita col Liverpool. Le sue parole a Sky Sports UK: «La cosa è diventata troppo grande e troppo rumorosa, soprattutto a ridosso della partita. Così ho deciso di tutelare la preparazione al match ed è per questo che Romelu è rimasto fuori dai convocati». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) . Le parole del tecnico del Chelsea a pochi minuti dalla gara col Liverpool Thomas, tecnico del Chelsea, ha parlato così del casoa poco minuti dall’inizio della partita col Liverpool. Le sue parole a Sky Sports UK: «La cosa è diventata troppo grande e troppo rumorosa, soprattutto a ridosso della partita. Così ho deciso di tutelare la preparazione al match ed è per questo che Romelu è rimasto fuori dai convocati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Chelsea, Tuchel: "Lukaku? Era diventata una questione troppo rumorosa, la partita era troppo vicina"

L'allenatore dei Blues spiega la decisione di aver tenuto fuori Lukaku Quasi tutto pronto allo Stamford Bridge per Chelsea-Liverpool, con i Reds che devono far a meno di Allison, Matip e Firmino per u ...

Marianella: “Lukaku ha ancora l’Inter nel cuore, ma non deve scusarsi” "Sono un po' stupito. L'intervista è bellissima e lui, come al solito, dice ciò che pensa". Così Massimo Marianella commenta le sorprendenti parole di Romelu Lukaku a SkySport, con il belga che ha chi ...

