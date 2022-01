Trovato in fondo al mare il cadavere dello scomparso nel Salento Bari: ossa rinvenute nel parco Punta Perotti (Di domenica 2 gennaio 2022) A cinquanta metri di profondità, nel mare di Santa Caterina. È stato riTrovato oggi dai sommozzatori il corpo di Marcello Pantaleo, 39enne salentino scomparso la vigilia di Natale. A Bari, nel parco Punta Perotti, rinvenute ossa. Si ipotizza siano umane. Area resa off-limit, intervento dei carabinieri. L'articolo Trovato in fondo al mare il cadavere dello scomparso nel Salento <small class="subtitle">Bari: ossa rinvenute nel parco Punta Perotti</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 2 gennaio 2022) A cinquanta metri di profondità, neldi Santa Caterina. È stato rioggi dai sommozzatori il corpo di Marcello Pantaleo, 39enne salentinola vigilia di Natale. A, nel. Si ipotizza siano umane. Area resa off-limit, intervento dei carabinieri. L'articoloinalilnel nel proviene da Noi Notizie..

Advertising

StellaMorero : RT @ViolaMilano: Mio marito ha trovato uno scarafaggio in bagno e ha pulito tutto da cima a fondo. Domani ne metto uno in cucina. - Espo710 : RT @ViolaMilano: Mio marito ha trovato uno scarafaggio in bagno e ha pulito tutto da cima a fondo. Domani ne metto uno in cucina. - Na_Di75 : RT @ViolaMilano: Mio marito ha trovato uno scarafaggio in bagno e ha pulito tutto da cima a fondo. Domani ne metto uno in cucina. - Roseinfiore : RT @ViolaMilano: Mio marito ha trovato uno scarafaggio in bagno e ha pulito tutto da cima a fondo. Domani ne metto uno in cucina. - Monic25138696 : RT @ViolaMilano: Mio marito ha trovato uno scarafaggio in bagno e ha pulito tutto da cima a fondo. Domani ne metto uno in cucina. -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato fondo CAPODANNO ASBURGICO - di Luigi Copertino ... che lo stava trasformando in una unione libera di popoli eguali, aveva trovato resistenza da parte ... Un paradosso laddove si pensi alle idee liberali - in fondo anche moderatamente un po' anarchiche - ...

Mattarella ringrazia gli italiani e si congeda - Primaonline Abbiamo anche trovato dentro di noi le risorse per reagire, per ricostruire. Questo cammino è ... all'atto della sua elezione, avverta due esigenze di fondo: spogliarsi di ogni precedente appartenenza ...

Nardò, ritrovato in fondo al mare il cadavere di un 39enne scomparso Corriere del Mezzogiorno Nardò, ritrovato in fondo al mare il cadavere di un 39enne scomparso Marcello Pantaleo aveva lasciato una lettera in cui aveva annunciato il suicidio. L’ultima volta era stato visto in casa dei genitori il giorno della Vigilia di Natale: se n’era andato dopo un diverbi ...

... che lo stava trasformando in una unione libera di popoli eguali, avevaresistenza da parte ... Un paradosso laddove si pensi alle idee liberali - inanche moderatamente un po' anarchiche - ...Abbiamo anchedentro di noi le risorse per reagire, per ricostruire. Questo cammino è ... all'atto della sua elezione, avverta due esigenze di: spogliarsi di ogni precedente appartenenza ...Marcello Pantaleo aveva lasciato una lettera in cui aveva annunciato il suicidio. L’ultima volta era stato visto in casa dei genitori il giorno della Vigilia di Natale: se n’era andato dopo un diverbi ...