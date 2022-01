Tra Lukaku e il Chelsea l’idillio è già finito? L’attaccante non convocato contro il Liverpool (Di domenica 2 gennaio 2022) Alta tensione in casa Chelsea tra Romelu Lukaku e l’allenatore Thomas Tuchel. I campioni in carica della Champions League, secondi in Premier League, affrontano il Liverpool nel big match di oggi, 2 gennaio. E nonostante il rischio sorpasso sia concreto, l’allenatore Thomas Tuchel ha scelto di non convocare il suo attaccante più prolifico della stagione. Lukaku, arrivato dall’Inter la scorsa estate per oltre 100 milioni di sterline, ha fatto infuriare il manager tedesco per un’intervista rilasciata a Sky. «Le sue parole non mi sono piaciute. Crea problemi di cui non abbiamo bisogno ma non voglio farla sembrare più grande di quanto sia. Le sue dichiarazioni al momento non sono utili alla squadra», ha dichiarato Tuchel. Le parole di Lukaku Il centravanti belga si era lasciato andare a un lungo ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022) Alta tensione in casatra Romelue l’allenatore Thomas Tuchel. I campioni in carica della Champions League, secondi in Premier League, affrontano ilnel big match di oggi, 2 gennaio. E nonostante il rischio sorpasso sia concreto, l’allenatore Thomas Tuchel ha scelto di non convocare il suo attaccante più prolifico della stagione., arrivato dall’Inter la scorsa estate per oltre 100 milioni di sterline, ha fatto infuriare il manager tedesco per un’intervista rilasciata a Sky. «Le sue parole non mi sono piaciute. Crea problemi di cui non abbiamo bisogno ma non voglio farla sembrare più grande di quanto sia. Le sue dichiarazioni al momento non sono utili alla squadra», ha dichiarato Tuchel. Le parole diIl centravanti belga si era lasciato andare a un lungo ...

Advertising

AlfredoPedulla : Siccome qualcuno si diverte a inventare su #Lukaku oggi la pista #Inter è impossibile per mille motivi. Come eviden… - CorSport : #Lukaku non convocato da #Tuchel: social scatenati tra ironie e meme ?? - FFunesto : @Delu90Inter @Rodolfo34113504 @Jack91x @pap1pap Cioè tu faresti davvero lo scambio kane-Lukaku? Il senso? Tra l'al… - RenoJFC : RT @NikoSchira: Nuovi contatti tra il #Chelsea e l’entourage di Federico #Chiesa (sotto contratto con i bianconeri con stipendio da €5M). S… - NikoSchira : Nuovi contatti tra il #Chelsea e l’entourage di Federico #Chiesa (sotto contratto con i bianconeri con stipendio da… -