Tour de Ski | quaterna della super Norvegia Trionfa ancora Klaebo

Advertising

zazoomblog : Sci di fondo Tour de Ski 2022. Il “mostro” Cermis è pronto a incoronare un nuovo vincitore - #fondo #2022. #“mostr… - FondoItalia : Sci di Fondo - Ora è ufficiale: Frida Karlsson ha abbandonato il Tour de Ski - OA_Sport : Sci di fondo, Tour de Ski 2022. Il “mostro” Cermis è pronto a incoronare un nuovo vincitore - MasashiKohmura : RT @neveitalia: Tour de Ski: Klaebo e Nepryaeva guidano la classifica prima della due giorni finale in Val di Fiemme #XCSki #nordicski #1Ge… - MasashiKohmura : RT @FisiTrentino: Andata in archivio anche la due giorni di Oberstdorf, ora il Tour de Ski entra nel vivo con le ultime due tappe che si di… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour Ski

FISI FVG

Quaterna norvegese nella sprint a tecnica classica maschile di Oberstdorf, in Germania, 4ª tappa delde. Sul gradino più alto del podio è salito Johannes Klaebo , che ha superato Erik Valdnes, secondo, mentre Paal Golberg si è piazzato terzo. Quarto Even Northug. Ottima prestazione di ...Martedì 4 gennaio assisteremo, invece, alle due Final Climb che determineranno la fine delde: anche in questa occasione, gareggeranno prima le donne, con la 10 km femminile alle 11:30 ; alle 15:25 toccherà alla 10 km maschile . Sia Eurosport che RaisportHD trasmetteranno in ...Martedì 4 gennaio assisteremo, invece, alle due Final Climb che determineranno la fine del Tour de Ski: anche in questa occasione, gareggeranno prima le donne, con la 10 km femminile alle 11:30 ; ...Dopo il secondo trasferimento, il Tour de Ski approccia la propria conclusione. Lunedì e martedì gli atleti saranno impegnati in Val di Fiemme, come sempre palcoscenico dell’ atto finale della prova a ...