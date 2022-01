Torre del Greco, nuovi casi di assenteismo nel servizio di igiene urbana: 50 in malattia a Capodanno (Di domenica 2 gennaio 2022) Cinquanta lavoratori in malattia nella giornata di Capodanno: a Torre del Greco (Napoli) la Buttol, società che si occupa della gestione del servizio di igiene urbana, denuncia nuovi casi di assenteismo. Nel primo giorno dell’anno, come denunciato attraverso un comunicato stampa, l’azienda ”ha dovuto registrare un forte tasso d’assenza degli operatori ecologici, riscontrando difficoltà operative ancora maggiori rispetto ai giorni precedenti, quando le malattie di massa hanno comunque creato disagi al servizio di raccolta rifiuti”. ”In effetti – prosegue l’azienda – durante le festività natalizie il fenomeno delle malattie di massa e’ cresciuto fino a raggiungere il picco di cinquanta assenze registrate ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 gennaio 2022) Cinquanta lavoratori innella giornata di: adel(Napoli) la Buttol, società che si occupa della gestione deldi, denunciadi. Nel primo giorno dell’anno, come denunciato attraverso un comunicato stampa, l’azienda ”ha dovuto registrare un forte tasso d’assenza degli operatori ecologici, riscontrando difficoltà operative ancora maggiori rispetto ai giorni precedenti, quando le malattie di massa hanno comunque creato disagi aldi raccolta rifiuti”. ”In effetti – prosegue l’azienda – durante le festività natalizie il fenomeno delle malattie di massa e’ cresciuto fino a raggiungere il picco di cinquanta assenze registrate ...

