Tifoso collassa all’improvviso sugli spalti allo stadio | interrotta la partita di Premier League

Advertising

infoitsport : Tifoso collassa sugli spalti: sospesa la partita Watford-Tottenham a causa di emergenza medica in tribuna -

Ultime Notizie dalla rete : Tifoso collassa

NewNotizie

La folla presente sugli spalti ha dunque chiesto immediatamente aiuto e, come riportato da The Sun, il personale medico di entrambe le squadre ha raggiunto in pochi secondi ilper ...La folla presente sugli spalti ha dunque chiesto immediatamente aiuto e, come riportato da The Sun, il personale medico di entrambe le squadre ha raggiunto in pochi secondi ilper ...Attimi di grandissima preoccupazione si sono vissuti sugli spalti ma anche in campo durante una partita del massimo campionato di calcio inglese. Ecco cosa è successo ...Un tifoso del Watford è collassato sugli spalti, secondo quanto riporta The Sun. L’incidente si è verificato poche settimane dopo che un altro fan del Watford è collassato durante una partita casaling ...