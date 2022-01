Tifosa hockey in tribuna salva vita al manager (Di domenica 2 gennaio 2022) Dalla tribuna scopre un neo sul collo del manager seduto in panchina, lo avvisa e gli salva la vita. E’ la vicenda che monopolizza l’attenzione nella NHL, la National hockey League. Nadia Popovici, Tifosa dei Seattle Kraken, lo scorso 23 ottobre era in tribuna per la partita contro i Vancouver Canucks. La donna ha notato un dettaglio sul collo di Brian Hamilton, responsabile delle attrezzature dei Canucks. Ha fatto di tutto per attirare l’attenzione dell’equipment manager e, alla fine, è riuscita a fargli leggere un messaggio scritto sulla nota del telefono: il neo sul collo potrebbe essere un melanoma, ha scritto in sostanza la donna. Hamilton ha raccolto l’indicazione e si è sottoposto a controlli immediati. La diagnosi della ... Leggi su italiasera (Di domenica 2 gennaio 2022) Dallascopre un neo sul collo delseduto in panchina, lo avvisa e glila. E’ la vicenda che monopolizza l’attenzione nella NHL, la NationalLeague. Nadia Popovici,dei Seattle Kraken, lo scorso 23 ottobre era inper la partita contro i Vancouver Canucks. La donna ha notato un dettaglio sul collo di Brian Hamilton, responsabile delle attrezzature dei Canucks. Ha fatto di tutto per attirare l’attenzione dell’equipmente, alla fine, è riuscita a fargli leggere un messaggio scritto sulla nota del telefono: il neo sul collo potrebbe essere un melanoma, ha scritto in sostanza la donna. Hamilton ha raccolto l’indicazione e si è sottoposto a controlli immediati. La diagnosi della ...

