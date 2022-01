Tennistavolo | i convocati dell’Italia per il raduno di Castel Goffredo

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il 2022 delitaliano si apre con i raduni della Nazionale maggiore maschile e delle selezioni Under 19 maschile e femminile. La selezione assoluta si ritroverà dal 3 all’8 gennaio presso il Pala“Elia Mazzi” diin vista dei tornei WTT er Düsseldorf. Il tecnico Lorenzo Nannoni ha chiamato sette azzurri: Mihai Bobocica, Leonardo Mutti e Marco Rech Daldosso (Aeronautica Militare), Matteo Mutti (Top Spin Messina), Jordy Piccolin e Daniele Pinto (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) ed Andrea Puppo (Reggio Emilia). Nella palestra di via Tempia a Torino si ritroveranno dal 3 al 7 gennaio le squadre Under 19 agli ordini dei tecnici Giuseppe Del Rosso ed Ivan Malagoli: tra le ragazze al lavoro Teresa D’Ercole, Emma Sereno Regis e Anastasia De Costanzo ...

