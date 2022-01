Tennis | nove top 20 al via nel WTA 250 di Adelaide Bronzetti sfiderà Bondarenko per un posto nel tabellone principale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tennis nove

OA Sport

Novak Djokovic La saga più travolgente delin piena pandemia continua: Novak Djokovic parteciperà all'Australian Open? La data d'inizio ... che in carriera ha conquistato per benvolte e ne ...Non c'è stata partita nemmeno in avvio di seconda frazione: troppo "leggero" ildel 23enne di Sydney per i colpi devastanti dell'altoatesino (4 - 0). Purcell ha interrotto ala striscia ...TENNIS – E’ cominciata con una sconfitta purtroppo la Atp Cup 2022 dell’Italia. La formazione azzurra infatti questa mattina è stata battuta 2-1 dall’Australia padrona di casa, al termine di una sfida ...Il tennista altoatesino si è sbarazzato dell'avversario in poco più di un'ora con il punteggio di 6-1, 6-3. Ora tocca a Berrettini, in campo contro De Minaur ...