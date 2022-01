Tennis, Musetti e Mager al via nell’ATP 250 di Adelaide. Si inizia nella notte italiana (Di domenica 2 gennaio 2022) Si intensifica la preparazione in vista degli Australian Open 2022. nella notte italiana prenderà finalmente il via l’ATP 250 di Adelaide, primo appuntamento dell’anno insieme all’ATP Cup e all’ATP 250 di Melbourne. L’attesa è davvero tanta per un torneo che si preannuncia davvero ricco di spettacolo e divertimento. I favoriti per la vittoria finale sono sicuramente il francese Gael Monfils (numero 21 ATP), il russo Karen Khachanov (n.29 del ranking), il croato Marin Cilic (n. 30 del mondo) e lo statunitense Frances Tiafoe (n.38 ATP). I quattro Tennisti beneficeranno di un bye al primo turno e inizieranno dunque il loro torneo dagli ottavi di finale con sfide che, sulla carta, non sembrano complicatissime. Attenzione però anche alle insidie Marton Fucsovics (n.40 del ranking) e Tommy Paul (n.43 ATP). ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Si intensifica la preparazione in vista degli Australian Open 2022.prenderà finalmente il via l’ATP 250 di, primo appuntamento dell’anno insieme all’ATP Cup e all’ATP 250 di Melbourne. L’attesa è davvero tanta per un torneo che si preannuncia davvero ricco di spettacolo e divertimento. I favoriti per la vittoria finale sono sicuramente il francese Gael Monfils (numero 21 ATP), il russo Karen Khachanov (n.29 del ranking), il croato Marin Cilic (n. 30 del mondo) e lo statunitense Frances Tiafoe (n.38 ATP). I quattroti beneficeranno di un bye al primo turno e inizieranno dunque il loro torneo dagli ottavi di finale con sfide che, sulla carta, non sembrano complicatissime. Attenzione però anche alle insidie Marton Fucsovics (n.40 del ranking) e Tommy Paul (n.43 ATP). ...

Advertising

andreastoolbox : Atp/Wta Adelaide - Buon sorteggio per Musetti, tabellone durissimo per la Barty - VinceMartucci : RT @lorenzofares: Al torneo #ATP 250 di Adelaide ???? entrambi gli italiani in tabellone debutteranno contro un qualificato Lorenzo #Musetti… - TennisWorldit : Atp/Wta Adelaide - Buon sorteggio per Musetti, tabellone durissimo per la Barty - gianmilan76 : RT @sportface2016: #Tennis, il tabellone del torneo #AtpAdelaide 1 2022: presenti Lorenzo #Musetti e Gianluca #Mager - sportface2016 : #Tennis, il tabellone del torneo #AtpAdelaide 1 2022: presenti Lorenzo #Musetti e Gianluca #Mager -