Tennis: doppio torneo femminile a Melbourne. Esordio stagionale per Jasmine Paolini (Di domenica 2 gennaio 2022) doppio appuntamento a Melbourne per il circuito WTA. Due tornei 250, che saranno di preparazione al primo grande evento della stagione, gli Australian Open. Sicuramente più quotato il tabellone del primo torneo, vista la presenza di giocatrici del calibro di Naomi Osaka e Simona Halep, mentre nell’altro la testa di serie numero uno è l’americana Jessica Pegula. Dovevano esserci due azzurre in campo questa settimana, equamente divise tra Melbourne 1 e Melbourne 2, ma alla fine sarà solo Jasmine Paolini ad essere impegnata sui campi australiani. La toscana, presente nel tabellone del secondo torneo, affronterà all’Esordio la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, che ha battuto per quattro in cinque precedenti. In caso di vittoria per ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022)appuntamento aper il circuito WTA. Due tornei 250, che saranno di preparazione al primo grande evento della stagione, gli Australian Open. Sicuramente più quotato il tabellone del primo, vista la presenza di giocatrici del calibro di Naomi Osaka e Simona Halep, mentre nell’altro la testa di serie numero uno è l’americana Jessica Pegula. Dovevano esserci due azzurre in campo questa settimana, equamente divise tra1 e2, ma alla fine sarà soload essere impegnata sui campi australiani. La toscana, presente nel tabellone del secondo, affronterà all’la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, che ha battuto per quattro in cinque precedenti. In caso di vittoria per ...

