Tempesta d'amore, anticipazioni 2 gennaio: Max si dichiara a Vanessa? (Di domenica 2 gennaio 2022) A Tempesta d'amore si continuerà ad indugiare su Vanessa e Max, come raccontano le anticipazioni di oggi, domenica 2 gennaio. Il personal trainer ha fatto di recente i conti con i veri sentimenti che lo legano alla Sonnbichler, dopo averla rifiutata più volte quando lei gli ha dichiarato il suo amore. Da qualche giorno, però, la ragazza ha iniziato una relazione con Georg Fichtl, un famoso campione di scherma che è giunto al Fürstenhof solo per conoscerla in quanto entrambi hanno avuto dei gravi problemi al ginocchio. Lo sportivo ha poi proposto a Vanessa di girare uno spot con lui e in quell'occasione i due si sono teneramente baciati per poi cenare insieme in hotel e trascorrere una notte di passione in una baita nel bosco. Proprio in quel momento, ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 2 gennaio 2022) Ad'si continuerà ad indugiare sue Max, come raccontano ledi oggi, domenica 2. Il personal trainer ha fatto di recente i conti con i veri sentimenti che lo legano alla Sonnbichler, dopo averla rifiutata più volte quando lei gli hato il suo. Da qualche giorno, però, la ragazza ha iniziato una relazione con Georg Fichtl, un famoso campione di scherma che è giunto al Fürstenhof solo per conoscerla in quanto entrambi hanno avuto dei gravi problemi al ginocchio. Lo sportivo ha poi proposto adi girare uno spot con lui e in quell'occasione i due si sono teneramente baciati per poi cenare insieme in hotel e trascorrere una notte di passione in una baita nel bosco. Proprio in quel momento, ...

