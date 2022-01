Tapia | Lamperti | Alayeto | il top del nuovo catalogo Nox

(Di domenica 2 gennaio 2022) In un periodo nel quale alcune collaborazioni storiche fra giocatori e brand stanno giungendo al termine, come quella fra Maxi Sanchez e Bullpadel e quella (ancora da conferma, ma sembra certa) fra ...

Ci sono il giocatore di punta Agustin, con la sua Genius proposta in quattro differenti versioni; c'è l'eterno Miguel, le cui pale (addirittura sei diverse nel catalogo 2022) sono fra ...Alcune l'hanno annunciato ufficialmente (come Galan - Lebron, Sanyo -, Bela - Coello), altre ... Un'altra separazione di un certo peso è quella fra Miguele Miguel Yanguas , prima coppia ...In un periodo nel quale alcune collaborazioni storiche fra giocatori e brand stanno giungendo al termine, come quella fra Maxi Sanchez e Bullpadel ...Anno nuove… coppie nuove? Non proprio. Dopo il valzer di dodici mesi fa, proseguito con nuovi cambi nel corso della stagione, le coppie più forti ...