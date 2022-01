Tampone negativo per Chiara Ferragni, ma per Fedez la quarantena non è finita – Il video (Di domenica 2 gennaio 2022) Chiara Ferragni è negativa al Coronavirus. Dopo l’annuncio di una settimana fa in cui raccontava di essere risultata positiva al virus, insieme a suo marito Fedez, stamattina ha scoperto di aver superato l’infezione. «Primo selfie senza mascherina, perché sono negativa»: ha scritto su Instagram, postando una foto che la ritrae sorridente accanto alla piccola Vittoria. «Sono passati otto giorni – spiega l’imprenditrice digitale in una serie di stories sul social network – da quando sono risultata positiva, quindi con le nuove regole potevo fare un Tampone e vedere. Io stavo facendo i rapidi e da due giorni sembravo negativa, effettivamente anche da Tampone ufficiale sono negativa». Fedez, invece, aggiunge Ferragni, «è ancora positivo, ma spero sia una questione di ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022)è negativa al Coronavirus. Dopo l’annuncio di una settimana fa in cui raccontava di essere risultata positiva al virus, insieme a suo marito, stamattina ha scoperto di aver superato l’infezione. «Primo selfie senza mascherina, perché sono negativa»: ha scritto su Instagram, postando una foto che la ritrae sorridente accanto alla piccola Vittoria. «Sono passati otto giorni – spiega l’imprenditrice digitale in una serie di stories sul social network – da quando sono risultata positiva, quindi con le nuove regole potevo fare une vedere. Io stavo facendo i rapidi e da due giorni sembravo negativa, effettivamente anche daufficiale sono negativa»., invece, aggiunge, «è ancora positivo, ma spero sia una questione di ...

