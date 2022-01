Supercoppa Italiana | nessun rinvio per Inter-Juventus | decisione unanime del Consiglio di Lega

(Di domenica 2 gennaio 2022) IldellaSerie A ha deciso all’unanimità che la finale ditrasi disputerà regolarmente mercoledì 12 gennaio 2022. Stando a quanto appreso dall’ANSA, infatti, i sei consiglieri hanno scelto di non concedere alle due società ilrichiesto per l’attuale situazione di pandemia di Covid-19, che appare in rapido peggioramento. SportFace.

La finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio a Milano: il Consiglio della Lega di serie A ha infatti appena deciso di non concedere alle due società il rinvio richiesto per l'attuale situazione di pandemia di Covid-19.