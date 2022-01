Supercoppa Italiana | il Consiglio di Lega ha deciso sulla data

Advertising

SerieA : Nel Super 2010 dell’@Inter anche il trionfo in Supercoppa Italiana ?????? #SupercoppaFrecciarossa -1??0??… - sportmediaset : La #Supercoppa italiana resta il 12 gennaio: dal Consiglio di Lega nessun rinvio. #SportMediaset… - forumJuventus : Ufficiale: nessun rinvio del Consiglio di Lega, la Supercoppa Italiana #InterJuve si giocherà regolarmente il 12 Gennaio ??? - ReggioPress : Supercoppa italiana, per Inter-Juventus nessun rinvio. Confermata la data del 12 gennaio - media_samurai8 : RT @SN4IFUN: ?????? Il primo #InterJuve del 2022 rischia di saltare. La #supercoppaitaliana del 12 gennaio a #SanSiro potrebbe essere rinvia… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Italiana

Ore 14.49 -, finale Inter - Juventus confermata il 12 gennaio La finale ditra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio allo stadio di San Siro a Milano. ...L'idea era quella di spostare tutto al 18 maggio: questa la soluzione di Inter e Juventus per non giocare adesso laa causa della situazione Covid in evoluzione. Un rinvio che avrebbe consentito probabilmente un incasso migliore per il match del Meazza ma i consiglieri di Lega hanno bocciato all'...DA UNA PARTE i campani, rivali nella finale di Coppa Italia e in semifinale scudetto nell’annata sportiva scorsa. Dall’altra l’Italservice Pesaro che dopo due Scudetti, una Supercoppa e una Coppa Ital ...(ANSA) - ROMA, 02 GEN - La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giochera' regolarmente il 12 gennaio a Milano: il Consiglio della Lega di serie A ha infatti appena deciso ...