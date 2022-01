Supercoppa Italiana | caos Covid | decisione unanime | ecco l’ufficialità

Leggi su serieanews

(Di domenica 2 gennaio 2022) Inter-Juventus, in programma il 12 gennaio per la, si disputerà regolarmente. L’ha stabilito il Consiglio di Lega. Nonostante la preoccupante situazione pandemica e i tanti positivi al-19 tra i calciatori di Serie A, latra Inter e Juventus non subirà alcuna modifica. La gara prevista per il 12 gennaio 2022 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.