Super Green pass per i lavoratori, il sottosegretario Costa: «È una misura ragionevole, può incentivare le vaccinazioni» (Di lunedì 3 gennaio 2022) La decisione sull’estensione del Super Green pass, a tutti i lavoratori è attesa per il prossimo 5 gennaio. Una questione, quella della certificazione obbligatoria rilasciata unicamente ai vaccinati contro il Covid o guariti dal contagio del virus, che è non è stata discussa nell’ultimo Cdm, ma è rimasta in sospeso dopo le perplessità di Lega e M5s durante l’ultima Cabina di Regia. «Se ne parlerà nel prossimo Cdm», assicurava prima dell’ultimo Cdm del 2021 il ministro dello Sviluppo Economico, il leghista Giancarlo Giorgetti. Ma il tempo stringe e l’esecutivo accelera sempre più verso l’estensione della misura a tutto il mondo del lavoro. L’ultimo, in ordine di tempo, a esprimersi sulla questione è stato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che ai microfoni ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) La decisione sull’estensione del, a tutti iè attesa per il prossimo 5 gennaio. Una questione, quella della certificazione obbligatoria rilasciata unicamente ai vaccinati contro il Covid o guariti dal contagio del virus, che è non è stata discussa nell’ultimo Cdm, ma è rimasta in sospeso dopo le perplessità di Lega e M5s durante l’ultima Cabina di Regia. «Se ne parlerà nel prossimo Cdm», assicurava prima dell’ultimo Cdm del 2021 il ministro dello Sviluppo Economico, il leghista Giancarlo Giorgetti. Ma il tempo stringe e l’esecutivo accelera sempre più verso l’estensione dellaa tutto il mondo del lavoro. L’ultimo, in ordine di tempo, a esprimersi sulla questione è stato ilalla Salute, Andrea, che ai microfoni ...

