Super Green pass, monta il pressing sul governo: «Obbligo per tutti gli over 18». Mercoledì la stretta sul lavoro (Di domenica 2 gennaio 2022) La decisione è attesa Mercoledì 5 gennaio. Il governo Draghi è pronto a imporre l’Obbligo di Super Green pass per tutti i lavoratori. Si tratta della cosiddetta soluzione 2G, che prevede la possibilità di lavorare soltanto per vaccinati o guariti dal Covid. Una decisione che sembrava in arrivo già nell’ultimo Consiglio dei ministri del 2021, prima che Lega e M5s frenassero. Ora è matura, come spiega il ministro Renato Brunetta: «È il momento del Super Green pass sul lavoro — dice il ministro della Pubblica amministrazione — Ed è una scelta in coerenza con quanto decidemmo a ottobre con il Green pass, una storia di successo che ha permesso di ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022) La decisione è attesa5 gennaio. IlDraghi è pronto a imporre l’diperi lavoratori. Si tratta della cosiddetta soluzione 2G, che prevede la possibilità di lavorare soltanto per vaccinati o guariti dal Covid. Una decisione che sembrava in arrivo già nell’ultimo Consiglio dei ministri del 2021, prima che Lega e M5s frenassero. Ora è matura, come spiega il ministro Renato Brunetta: «È il momento delsul— dice il ministro della Pubblica amministrazione — Ed è una scelta in coerenza con quanto decidemmo a ottobre con il, una storia di successo che ha permesso di ...

Advertising

borghi_claudio : Pazzi moriranno tutti mentre noi con il super green pass sconfiggeremo il morbo. - sbonaccini : Serve subito Super Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. Punto. - La7tv : È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi il decreto legge adottato dal Consiglio dei ministri che contie… - ProDocente : Super green pass verso l’obbligo per lavorare. Un milione di italiani a casa con il Covid - DiegoNatoli2 : RT @erretti42: Invece di infilarsi il super green pass dove non batte il sole, di Smart working non si parla.come non si parla di Dad. Così… -