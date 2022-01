Super Green pass, l'obbligo vaccinale comporterebbe meno costi sociali (Di domenica 2 gennaio 2022) Uno degli errori principali della gestione della pandemia dal suo inizio ad oggi è stato quello di guardare sempre e solo alla proporzionalità delle misure. Proporzionalità significa trascurare l’anticipo, aspettare che la situazione diventi tale da rendere inevitabili decisioni che invece avrebbero potuto essere prese prima con maggiore vantaggio. Proporzionalità significa pensare che le misure restrittive rappresentino soltanto un costo, e non anche un beneficio, certo meno facilmente quantificabile, ma non per questo meno reale e concreto (quando si chiude si ha una perdita secca, ma raramente si pensa che “prima si chiude, meno si chiude” in prospettiva). Tutto questo era particolarmente evidente quando i vaccini non c’erano, e non avevamo tante alternative ai cosiddetti lockdown – dal primo e totale di marzo 2020, a quelli ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Uno degli errori principali della gestione della pandemia dal suo inizio ad oggi è stato quello di guardare sempre e solo alla proporzionalità delle misure. Proporzionalità significa trascurare l’anticipo, aspettare che la situazione diventi tale da rendere inevitabili decisioni che invece avrebbero potuto essere prese prima con maggiore vantaggio. Proporzionalità significa pensare che le misure restrittive rappresentino soltanto un costo, e non anche un beneficio, certofacilmente quantificabile, ma non per questoreale e concreto (quando si chiude si ha una perdita secca, ma raramente si pensa che “prima si chiude,si chiude” in prospettiva). Tutto questo era particolarmente evidente quando i vaccini non c’erano, e non avevamo tante alternative ai cosiddetti lockdown – dal primo e totale di marzo 2020, a quelli ...

