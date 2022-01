Super green pass lavoro, governo decide (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Super green pass obbligatorio per il lavoro pubblico e privato. L’estensione del certificato verde per vaccinati e guariti è un’ipotesi sempre più concreta. “Ritengo ragionevole l’estensione del Super green pass ai luoghi di lavoro. E’ una misura che può incentivare la vaccinazione”, dice Andrea Costa, il sottosegretario alla Salute, prospettando i prossimi passi che il governo potrebbe compiere a breve, nel Consiglio dei ministri che potrebbe tenersi già in settimana. “Il governo fino ad oggi ha deciso di affrontare un percorso graduale e credo che si proseguirà su questa strada” osserva Costa a Controcorrente, su Rete4. “In questi ultime settimane c’è stato un incremento di nuove prime dosi. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilobbligatorio per ilpubblico e privato. L’estensione del certificato verde per vaccinati e guariti è un’ipotesi sempre più concreta. “Ritengo ragionevole l’estensione delai luoghi di. E’ una misura che può incentivare la vaccinazione”, dice Andrea Costa, il sottosegretario alla Salute, prospettando i prossimii che ilpotrebbe compiere a breve, nel Consiglio dei ministri che potrebbe tenersi già in settimana. “Ilfino ad oggi ha deciso di affrontare un percorso graduale e credo che si proseguirà su questa strada” osserva Costa a Controcorrente, su Rete4. “In questi ultime settimane c’è stato un incremento di nuove prime dosi. ...

