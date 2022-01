Sudafrica | ministra | ' Sotto controllo l' incendio del Parlamento a Città del Capo'

Advertising

GianLuigiGatta : RT @rafcalandra: 'Un precursore della giustizia che ripara. Ha contribuito, insieme a Nelson #Mandela, a liberare il #Sudafrica dall' #Apar… - rafcalandra : 'Un precursore della giustizia che ripara. Ha contribuito, insieme a Nelson #Mandela, a liberare il #Sudafrica dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Sudafrica ministra

Sky Tg24

10.20, circoscritto rogo Parlamento "I vigili del fuoco hanno la situazione sotto controllo e l'...lo ha annunciato la ex sindaca di Città del Capo e attualedei Lavori Pubblici, ...- L'incendio divampato questa mattina nella sede del Parlamento sudafricano a Città del Capo "è sotto controllo": lo ha reso noto l'ex sindaca della capitale e attualedei Lavori pubblici e ...Una mutazione più buona che sta trasformando la pandemia in endemia? Dal Paese in cui è stata scoperta arrivano segnali incoraggianti ...Francia: 219.126 nuovi casi, mascherine obbligatorie dai 6 anni in luoghi pubblici. Germania, risale l'incidenza. L'Australia inizia il 2022 con record di casi, gli Emirati vietano viaggi all'estero a ...