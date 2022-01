Sudafrica | incendio nella sede del Parlamento

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 2 gennaio 2022) Un vastoè scoppiatodeldel, a Città del Capo. Sui social in queste ore circolano diverse immagini in cui si vede una colonna di fumo alzarsi dall’edificio. Non si sa quale sia la causa. “L’è attualmente al terzo piano. Secondo le prime informazioni è iniziato nell’area degli uffici e si sta estendendo alla palestra”, ha affermato Jean-Pierre Smith, responsabile della sicurezza del Consiglio di Città del Capo, aggiungendo che sul posto sono intervenuti almeno 36 vigili del fuoco, mentre stanno arrivando altri camion e diverse strade intorno all’edificio sono state chiuse.Il complesso delno è costituito da tre edifici. Quello colpito dall’è il più antico, ...