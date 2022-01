Sudafrica | incendio nella sede del Parlamento di Città del Capo “Non è sotto controllo”

(Di domenica 2 gennaio 2022) Unè in corsodelno didel. È divampato questa mattina, 2 gennaio, intorno alle 7.30, ora locale, e sul posto presenti i vigili del fuoco. “Il tetto ha preso fuoco e anche l’edificio dell’Assemblea nazionale è in fiamme” ha detto un portavoce dei servizi di emergenza dellache ha aggiunto: “L’non è”. Sono state segnalate, inoltre, anche crepe nei muri dell’edificio. Dai video pubblicati sui social network si vedono le fiamme e l’alta colonna di fumo. Il personale del servizio ante di soccorso didelha fatto sapere che nessuna persona è rimasta ...

Non si conoscono ancora le cause dell'. Il complesso del Parlamento sudafricano e' composto da tre edifici, incluso quello originale e piu' antico che risale al 1884. Gli altri due sono stati ...Pretoria, 02 gen 09:26 - I vigili del fuoco stanno lavorando per domare le fiamme dell'divampato nelle prime ore di oggi nel complesso parlamentare di Cape Town, in. Le colonne di fumo, secondo la stampa locale, sono visibili a chilometri di distanza e i danni sono ...L'incendio ha interessato il tetto e l'area dell'Assemblea nazionale, ha chiarito il portavoce della squadra di pronto intervento ...Un vasto incendio è scoppiato nella sede del Parlamento del Sudafrica, a Città del Capo. Sui social in queste ore circolano diverse immagini in cui si vede una colonna di fumo alzarsi dall'edificio. A ...