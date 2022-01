Stefano De Martino | avete mai visto la casa dove ha vissuto con Belen?

(Di domenica 2 gennaio 2022) Impegnato con 'Bar Stella', il programma diDein onda su Rai2 dal 28 dicembre 2021. Il Bar Stella è il locale del bisnonno diricostruito negli studi Rai, un luogoinsieme a tutti gli ospiti si raccontano aneddoti, si ricreano scenette divertenti e soprattutto si ride in compagnia.Deviene da Torre Annunziata nella provincia di Napoli, il conduttore non ha mai nascosto il suo profondo legame con la città partenopea, il nuovo programma Bar Stella, in onda nella seconda serata su Rai2, è ambientato in un bar che il bisnonno aveva allestito anni fa nel centro di Torre Annunziata,l'ex ballerino di Amici torna spesso. Tuttavia, per motivi professionali,Deha da diversi ...

Dopo una sola puntata, il varietà condotto daDeBar Stella è già stato paragonato a uno di quelli condotti da Renzo Arbore , un programma non imbrigliato in stupide etichette e all'insegna della normalità. Forse tutti non sanno ...Musei e mostre Nel Palazzo municipale del Comune di Capracotta mostra di pittura di Ugo. A ... PROSSIMI EVENTI IN MOLISE 14 gennaio 2022 'Terra mala', 'incontro conSchirato alle ore 18.Stefano De Martino si lascia andare su Bar Stella, il varietà che conduce per Rai 2. In una lunga intervista l'ex di Belen affronta anche l'argomento Festival di Sanremo, una prova che al momento sare ...Da ballerino al timone di importanti programmi televisivi: oggi questo bambino in foto è uno dei conduttori più amati e apprezzati.