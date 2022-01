Sport in tv oggi, domenica 2 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi (Di domenica 2 gennaio 2022) Tanto Sport nella prima domenica del nuovo anno, dal calcio al tennis, passando per basket e volley: ecco dunque il palinsesto di domenica 2 gennaio, con tanti appuntamenti in tv da seguire grazie alle tante dirette previst. Sportface.it vi regala la guida con la programmazione completa dello Sport in tv di oggi. Questi i palinsesti aggiornati nella giornata di domenica 2 gennaio, c’è la Liga e la Premier League per il calcio, l’Atp Cup di tennis, il volley e il basket NBA e in più anche il ciclocross: ecco di seguito le grafiche con i palinsesti odierni. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Tantonella primadel nuovo anno, dal calcio al tennis, passando per basket e volley: ecco dunque il palinsesto di, con tanti appuntamenti in tv da seguire grazie alle tante dirette previst.face.it vi regala la guida con lazione completa delloin tv di. Questi i palinsesti aggiornati nella giornata di, c’è la Liga e la Premier League per il calcio, l’Atp Cup di tennis, il volley e il basket NBA e in più anche il ciclocross: ecco di seguito le grafiche con i palinsesti odierni.Face.

Advertising

SkySport : #Lukaku giura amore all'#Inter: 'In Italia mai a #Juve o #Milan' ? Oggi alle 17, alle 19.30 e il 1 gennaio alle 12.… - SkySport : #Lukaku: 'Lautaro al Chelsea? No, torno io all'Inter' ? Oggi alle 17, alle 19.30 e sabato 1 gennaio alle 12.30 e al… - Corriere : Dai Caraibi e Carla Bruni a golf e famiglia. Cosa fa oggi Berti, ambasciatore Inter - Profilo3Marco : RT @Corriere: Dai Caraibi e Carla Bruni a golf e famiglia. Cosa fa oggi Berti, ambasciatore Inter - sportface2016 : Sport in tv oggi, domenica 2 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi -