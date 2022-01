Spezia: quasi arrestato il difensore Kiwior la notte di San Silvestro (Di domenica 2 gennaio 2022) Secondo quanto riporta Il secolo XIX, nella notte di San Silvestro, il difensore dello Spezia Jakub Kiwior, sarebbe stato protagonista di una disavventura. Lo slovacco rischia una denuncia per resistenza e violenza nei confronti di pubblico ufficiale, ma anche una denuncia per lesioni nei confronti di un’altra persona. Davanti ad un locale del centro storico, infatti, il calciatore ha avuto un diverbio abbastanza acceso con la propria compagna. Un giovane marocchino, sul posto, ha preso le parti della ragazza e Kiwior gli ha sferrato un pugno che lo ha mandato al tappeto. Intervenuti sul posto gli agenti di polizia, hanno bloccato il calciatore, non prima che egli abbia spinto la donna con forza piegandole due dita della mano. Kiwior è stato ad un passo dall’essere ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Secondo quanto riporta Il secolo XIX, nelladi San, ildelloJakub, sarebbe stato protagonista di una disavventura. Lo slovacco rischia una denuncia per resistenza e violenza nei confronti di pubblico ufficiale, ma anche una denuncia per lesioni nei confronti di un’altra persona. Davanti ad un locale del centro storico, infatti, il calciatore ha avuto un diverbio abbastanza acceso con la propria compagna. Un giovane marocchino, sul posto, ha preso le parti della ragazza egli ha sferrato un pugno che lo ha mandato al tappeto. Intervenuti sul posto gli agenti di polizia, hanno bloccato il calciatore, non prima che egli abbia spinto la donna con forza piegandole due dita della mano.è stato ad un passo dall’essere ...

