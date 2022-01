Sorrentino: «Sono l’unico spettatore dei miei film che conta. Non m’importa nulla di quello che dicono gli altri» (Di domenica 2 gennaio 2022) Per È stata la mano di Dio c’è stato un coinvolgimento raro. E un giudizio positivo quasi unanime. A Paolo Sorrentino interessa solo relativamente. «Do importanza solo a me come spettatore. Sono l’unico spettatore dei miei film che conta. Non m’importa nulla di quello che dicono gli altri». Il regista napoletano l’ha detto in una lunga video intervista a El Pais. Aggiungendo che – ma solo per questo film – c’era un altro spettatore importante: Maradona. A lui, lo confessa, avrebbe voluto farlo vedere. Di quegli anni e di certi momenti È stata la mano di Dio fa sentire addirittura l’odore. «Quando arrivò Maradona? Io ero ragazzo e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 gennaio 2022) Per È stata la mano di Dio c’è stato un coinvolgimento raro. E un giudizio positivo quasi unanime. A Paolointeressa solo relativamente. «Do importanza solo a me comedeiche. Nondichegli». Il regista napoletano l’ha detto in una lunga video intervista a El Pais. Aggiungendo che – ma solo per questo– c’era un altroimportante: Maradona. A lui, lo confessa, avrebbe voluto farlo vedere. Di quegli anni e di certi momenti È stata la mano di Dio fa sentire addirittura l’odore. «Quando arrivò Maradona? Io ero ragazzo e ...

