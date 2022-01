Sorpresa in casa Napoli, il giocatore è pronto al rinnovo! (Di domenica 2 gennaio 2022) Alex Meret, portiere del Napoli e fresco campione d’Europa, sembra pronto a rinnovare con i partenopei. Nonostante l’estremo difensore non riesca a trovare molto spazio, il Napoli crede fortemente in lui e dunque, è pronto a blindarlo. Difatti, come riportato da Il Mattino, il presidente De Laurentiis è convinto delle potenzialità del ragazzo ed è pronto a prolungargli il contratto. Alex Meret, Napoli L’agente del giocatore Federico Pastorello è atteso nelle prossime settimane per definire i dettagli del rinnovo. Il prolungamento sarà fino al 2026. Evidentemente sia il Napoli che il ragazzo sono convinti che Meret riesca ad affermarsi tra i pali del club partenopeo. Leggi su rompipallone (Di domenica 2 gennaio 2022) Alex Meret, portiere dele fresco campione d’Europa, sembraa rinnovare con i partenopei. Nonostante l’estremo difensore non riesca a trovare molto spazio, ilcrede fortemente in lui e dunque, èa blindarlo. Difatti, come riportato da Il Mattino, il presidente De Laurentiis è convinto delle potenzialità del ragazzo ed èa prolungargli il contratto. Alex Meret,L’agente delFederico Pastorello è atteso nelle prossime settimane per definire i dettagli del rinnovo. Il prolungamento sarà fino al 2026. Evidentemente sia ilche il ragazzo sono convinti che Meret riesca ad affermarsi tra i pali del club partenopeo.

