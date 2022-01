Sono 61.046 i nuovi contagi e 133 le vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 21,9%. Ricoveri in crescita in 8 regioni. La Liguria rischia di finire in zona arancione (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo tre giorni consecutivi sopra quota 100mila, i contagi in Italia nelle ultime 24 ore scendono a 61.046 a fronte, però, di un numero di tamponi notevolmente inferiore, 278.654 rispetto ai 1.130.936, con un tasso di positività che schizza al 21,9% (+8,9%). I morti, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, Sono 133 (ieri 111) per un totale dall’inizio della pandemia di 137.646 vittime. Il numero dei Ricoveri ordinari, sempre secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero, sale a 11.756 (+491 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva diventano 1.319 (+22), con 104 ingressi del giorno (ieri 135). I dimessi/guariti crescono di 12.164 unità, gli attualmente positivi diventano 1.070.537 di cui 1.057.462 in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo tre giorni consecutivi sopra quota 100mila, iin Italia24 ore scendono a 61.046 a fronte, però, di un numero di tamponi notevolmente inferiore, 278.654 rispetto ai 1.130.936, con undiche schizza al 21,9% (+8,9%). I morti, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute,133 (ieri 111) per un totale dall’inizio della pandemia di 137.646. Il numero deiordinari, sempre secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero, sale a 11.756 (+491 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva diventano 1.319 (+22), con 104 ingressi del giorno (ieri 135). I dimessi/guariti crescono di 12.164 unità, gli attualmente positivi diventano 1.070.537 di cui 1.057.462 in ...

