Soleil Sorge | la dedica di Dayane Mello | “Siamo fatte l’una per l’altra”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Dayenesono grandi amiche e negli ultimi due anni sono state paparazzate spesso insieme, anche in vacanza. L’anno scorso al GF Vip la modella brasiliana ha nominato la sua amica più volte e lo stesso ha fatto la, che in questi mesi ha speso bellissime parole per. Ieri notte un follower dellale ha chiesto die lei ha risposto dicendo che le manca molto: “Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede cheper“. Chi spera in una sorpresa dial GF Vip però resterà deluso. In questo ...

eloe : @soleil_sorge Che stanno facendo? - soleil_sorge : SOLE E DAVIDE MI STANNO FACENDO VOLARE #gfvip - Emanuel44624829 : @rainbow20202020 Purtroppo persone di merda come la Sorge, Manila compresa Katia si sono unite per fare fuori le so… - soleil_sorge : piccolina #gfvip - helma_marisa : @soleil_sorge @Milly___555 Hai scoperto l'acqua calda,scusa ?? -

Volano stracci al Grande Fratello VIP tra Lulù e. Lo scontro, avvenuto in queste ultime ore, è stato scatenato dall'argomento cibo. Tutto nasce in mattinata, quandodecide di 'nascondere' la sua razione di cibo, anche in risposta alle lamentele avanzate precedentemente da Manila Nazzaro , che aveva sottolineato alcune mancanze da parte dei ...L'ex del Grande Fratello Vip parla delle coppie della Casa La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato delle coppie che si sono formate in Casa, a cominciare da Alex Belli eche ...Tutto nasce in mattinata, quando Soleil Sorge decide di “nascondere” la sua razione di cibo, anche in risposta alle lamentele avanzate precedentemente da Manila Nazzaro, che aveva sottolineato alcune ...In un reality come il Grande Fratello Vip, dove la civile convivenza fra i concorrenti è la prima regola del gioco, un gesto come quello di nascondere del cibo può essere causa ...