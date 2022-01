Slittino | super rimonta di Julia Taubitz a Winterberg | battuta Geisenberger Top-10 per Nina Zoeggeler

Leggi su oasport

(Di domenica 2 gennaio 2022) Doppietta tedesca nel singolo femminile in quel di. La Coppa del Mondo diartificiale vede nuovamente esultare il pubblico di casa: ad imporsi èche è sempre più leader della classifica e scappa via verso la sua seconda sfera di cristallo.eccezionale per la campionessa del mondo in carica. Era quarta al termine della prima run, ma ha sfoderato unadiscesa per guadagnare tre posizioni e trionfare, anche piuttosto nettamente con il crono di 1:53.167. Seconda posizione per la detentrice della Coppa, la veterana Natalie, beffata dalla connazionale (per lei run decisiva da dimenticare, era al comando dopo la prima) di 241 millesimi. Terza piazza, sfruttando anche le condizioni della pista non identiche tra le ...