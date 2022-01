Slittino | la Lettonia si impone nel team relay di Winterberg | l’Italia non termina la prova

(Di domenica 2 gennaio 2022) Si è concluso con laa squadre, il, il week-end di Coppa del Mondo disu pista artificiale in quel di. A sorpresa ad imporsi in terra teutonica è la. Granda parte della squadra baltica: Eliza Tiruma, Kirsters Aparjods e Bots/Plume sono stati praticamente dominanti nelle singole discese, trovando il crono totale di 2’24”294. Alle spalle dei lettoni troviamo l’Austria di Egle, Gleirscher e Steu/Koller, staccata di 358 millesimi, mentre terzi sono gli statunitensi (Britcher, West e Mazdzer/Terdiman). Solo quarta la grande favorita di giornata, la Germania padrona di casa. Si chiude un fine settimana deludente per, privo di risultati di prestigio, con un...

