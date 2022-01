Silvia Toffanin, il retroscena spifferato da Ilary: “Vivevamo come galline” (Di domenica 2 gennaio 2022) Silvia Toffanin e Ilary Blasi, due grandi conduttrici, ma soprattutto due donne che hanno coniugato perfettamente famiglia e lavoro. Due volti vincenti di casa Mediaset con una storia che ha un inizio comune ed un retroscena… Silvia-Toffanin-Ilary-Blasi-AltranotiziaSilvia Toffanin ed Ilary Blasi sono due dei volti più belli e vincenti di casa Mediaset. Da anni ormai assicurano alle reti della famiglia Berlusconi professionalità, eleganza, competenza ed ascolti. Non si potrebbero trovare due personaggi apparentemente più diversi tra di loro. Una bruna, l’altra bionda, una più pacata e l’altra più vivace. Apparentemente, appunto, perché le due conduttrici hanno tanto in comune. Questi due volti così ... Leggi su altranotizia (Di domenica 2 gennaio 2022)Blasi, due grandi conduttrici, ma soprattutto due donne che hanno coniugato perfettamente famiglia e lavoro. Due volti vincenti di casa Mediaset con una storia che ha un inizio comune ed un-Blasi-AltranotiziaedBlasi sono due dei volti più belli e vincenti di casa Mediaset. Da anni ormai assicurano alle reti della famiglia Berlusconi professionalità, eleganza, competenza ed ascolti. Non si potrebbero trovare due personaggi apparentemente più diversi tra di loro. Una bruna, l’altra bionda, una più pacata e l’altra più vivace. Apparentemente, appunto, perché le due conduttrici hanno tanto in comune. Questi due volti così ...

Advertising

CorriereCitta : Verissimo non va in onda oggi e domani (1-2 gennaio 2022): ecco perchè e quando torna Silvia Toffanin - nome_utente86 : Dobbiamo parlare di Silvia Toffanin che ha asfaltato Alex e Delia? 'Questa è una gara di chi recita meglio...' Godo… - ringoringhetto : Striscia la Notizia, “cosa accomuna Giorgia Meloni e Silvia Toffanin”: il dettaglio sfuggito, gelo in studio - unpooverthetop : sempre avuto un debole per l’amicizia tra ilary blasi e silvia toffanin - LaFrancisella : @queenmarii1993 Vanessa Incontrada Maria de Filippi Serena Rossi Silvia Toffanin -