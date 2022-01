Sicilia, ipotesi posticipo rientro al 10 gennaio. Possibili lezioni a distanza per studenti superiori (Di domenica 2 gennaio 2022) La Sicilia, come da ordinanza del ministro della Salute, passa alla zona gialla da lunedì 3 gennaio. Non cambia sostanzialmente quasi nulla rispetto alla zona bianca. Gli studenti, come previsto dal calendario scolastico regionale, dovrebbero rientrare in aula il 7 gennaio, subito dopo l'Epifania, salvo le scelte autonoma delle scuole che attuano la settimana corta e che potrebbero aver optato per il rientro lunedì 10 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 gennaio 2022) La, come da ordinanza del ministro della Salute, passa alla zona gialla da lunedì 3. Non cambia sostanzialmente quasi nulla rispetto alla zona bianca. Gli, come previsto dal calendario scolastico regionale, dovrebbero rientrare in aula il 7, subito dopo l'Epifania, salvo le scelte autonoma delle scuole che attuano la settimana corta e che potrebbero aver optato per illunedì 10. L'articolo .

