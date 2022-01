Si lancia col deltaplano e finisce contro la montagna: morto il pilota (Di domenica 2 gennaio 2022) Tragedia questo pomeriggio nel Cuneese. Il pilota di un deltaplano è morto dopo essere precipitato a circa 1.700 metri in zona Malanotte, nel comune di Frabosa Soprana . Immediati sono scattati i ... Leggi su leggo (Di domenica 2 gennaio 2022) Tragedia questo pomeriggio nel Cuneese. Ildi undopo essere precipitato a circa 1.700 metri in zona Malanotte, nel comune di Frabosa Soprana . Immediati sono scattati i ...

Ultime Notizie dalla rete : lancia col Si lancia col deltaplano e finisce contro la montagna: morto il pilota Tragedia questo pomeriggio nel Cuneese. Il pilota di un deltaplano è morto dopo essere precipitato a circa 1.700 metri in zona Malanotte, nel comune di Frabosa Soprana . Immediati sono scattati i ...

Vaccino obbligatorio ai bambini e dosi a scuola, il pediatra lancia l'allarme su Omicron 'Mi auguro e mi aspetto che il 2022 sia un anno di progresso per la promozione del ruolo dei bambini nella società', un annoche parta col piede giusto, e cioè 'col vaccino anti - Covid' per ...

Balsamine Font lancia i nostri Ieri a Vincennes prima alla grande in una course A e Usain Toll completa un'accoppiata delle scuderie italiane. Oggi il Bourgogne con Vivid Wise As, Zacon Gio, Cokstile e Violetto Jet. Trotto: Betta Z ...

