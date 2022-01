Servizio 118, nuovo appello del Saues: Norme urgenti per i medici convenzionati (Di domenica 2 gennaio 2022) Un appello ai presidenti dei gruppi parlamentari della Camera perché valutino tutti gli strumenti normativi possibili per consentire il passaggio volontario dei medici convenzionati di emergenza territoriale 118 con oltre cinque anni di esperienza alla dipendenza delle aziende sanitarie locali che, potendo disporre della necessaria copertura finanziaria ne esprimano il fabbisogno. A lanciarlo, con una lettera inviata alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio è stato il presidente del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco. “La mancata approvazione di alcuni emendamenti alla Finanziaria che andavano nella giusta direzione non ci meraviglia: comprendiamo il momento politico e le priorità delle forze parlamentari. Tuttavia la partita non riguarda soltanto i diritti dei ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 gennaio 2022) Unai presidenti dei gruppi parlamentari della Camera perché valutino tutti gli strumenti normativi possibili per consentire il passaggio volontario deidi emergenza territoriale 118 con oltre cinque anni di esperienza alla dipendenza delle aziende sanitarie locali che, potendo disporre della necessaria copertura finanziaria ne esprimano il fabbisogno. A lanciarlo, con una lettera inviata alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio è stato il presidente del, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco. “La mancata approvazione di alcuni emendamenti alla Finanziaria che andavano nella giusta direzione non ci meraviglia: comprendiamo il momento politico e le priorità delle forze parlamentari. Tuttavia la partita non riguarda soltanto i diritti dei ...

