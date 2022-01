Serie A, alcuni club (tra cui il Napoli) chiedono il rinvio delle prime due giornate, la Lega è inflessibile (Di domenica 2 gennaio 2022) Oggi si riunirà il Consiglio di Lega Serie A. Fissato di urgenza, non sarà svolto in un clima sereno. Il motivo? Diversi club di Serie A, tra cui il Napoli, chiedono il rinvio delle prime due giornate di campionato (6 e 9 gennaio) a causa dei contagi tra i propri tesserati. E in sospeso c’è anche la questione della finale di Supercoppa tra Inter e Juventus. Il Corriere dello Sport scrive: “Negli ultimi giorni (addirittura ore), infatti, alcune società di Serie A hanno chiesto il rinvio delle loro gare in programma giovedì e domenica. Adducendo quali motivi? Un mix tra i numerosi assenti a causa del Covid e il rischio di vedere stadi ben più vuoti del 50% imposto dal ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 gennaio 2022) Oggi si riunirà il Consiglio diA. Fissato di urgenza, non sarà svolto in un clima sereno. Il motivo? DiversidiA, tra cui ililduedi campionato (6 e 9 gennaio) a causa dei contagi tra i propri tesserati. E in sospeso c’è anche la questione della finale di Supercoppa tra Inter e Juventus. Il Corriere dello Sport scrive: “Negli ultimi giorni (addirittura ore), infatti, alcune società diA hanno chiesto illoro gare in programma giovedì e domenica. Adducendo quali motivi? Un mix tra i numerosi assenti a causa del Covid e il rischio di vedere stadi ben più vuoti del 50% imposto dal ...

