"Se non ci fosse sarebbe meglio": Tuchel ha scaricato Lukaku in diretta Thomas Tuchel ed il Chelsea sembrano aver scaricato Romelu Lukaku. Annuncio dell'allenatore in diretta tv dopo il 2-2 col Liverpool. L'intervista rilasciata a Sky Sport da Romelu Lukaku ha scatenato il putiferio. L'attaccante del Chelsea ha dichiarato di voler tornare in Italia ed ha chiesto scusa ai tifosi dell'Inter per l'improvviso addio in estate.

