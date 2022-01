Scuola, sì dei presidi alla Dad per non vaccinati: «Nessuna discriminazione» (Di domenica 2 gennaio 2022) La proposta delle Regioni di mettere i non vaccinati in Dad – con due casi positivi al Covid in classe – piace anche ai presidi. A confermarlo a Repubblica è Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale presidi, secondo cui fare quarantene differenziate non è affatto sbagliato. Tra l’altro «è intervenuto il nuovo decreto del governo che ha voluto premiare i vaccinati nelle quarantene. In questo modo la Scuola si allineerebbe». Insomma, non si creerebbero discriminazioni tra alunni vaccinati e non vaccinati? «La quarantena differenziata non discrimina, inopportuno invece sarebbe differenziare tra vaccinati e non sulla frequenza», ha precisato. L’obiettivo comunque resta quello di «convincere i genitori a vaccinare i bambini» (genitori ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022) La proposta delle Regioni di mettere i nonin Dad – con due casi positivi al Covid in classe – piace anche ai. A confermarlo a Repubblica è Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale, secondo cui fare quarantene differenziate non è affatto sbagliato. Tra l’altro «è intervenuto il nuovo decreto del governo che ha voluto premiare inelle quarantene. In questo modo lasi allineerebbe». Insomma, non si creerebbero discriminazioni tra alunnie non? «La quarantena differenziata non discrimina, inopportuno invece sarebbe differenziare trae non sulla frequenza», ha precisato. L’obiettivo comunque resta quello di «convincere i genitori a vaccinare i bambini» (genitori ...

Advertising

fattoquotidiano : “Figli costretti a disertare la scuola per pregare”: arrestate 5 donne a Bolzano, fanno parte della chiesa-setta de… - fattoquotidiano : Omicron, caos tamponi in Lombardia. Portale prenotazioni in tilt, test esauriti. Stop al tracciamento, sospeso quel… - teatrolafenice : ?? Vi auguriamo un Buon Santo Stefano, amici, con questo splendido Carpaccio e la sua 'Predica di Santo Stefano' del… - Livia_DiGioia : RT @PossibileIt: #SalarioMinimo, per prima cosa, e poi progressività fiscale, riconoscimento dei diritti, cannabis, investimenti nella rice… - JGARamos : RT @CauseSanti: SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN CAUSE DEI SANTI DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE Anno Accademico 2021-2022 -