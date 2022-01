(Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “dadi? Non è questa la soluzione, si intervenga piuttosto su aerazione e si usino le mascherine: discriminaree famiglie non ha nessun senso”. Così fonti dellaa commento delle ipotesi per arginare i contagi in classe.

Advertising

zazoomblog : Scuola: Lega insensato lasciare a casa a gennaio tre milioni e mezzo di bambini - #Scuola: #insensato #lasciare… - MariaAversano1 : RT @cinziettacy: @TeresaBellanova Il capolavoro: - lega e forza Italia al governo - scuola, sanità e trasporti al palo - riforma della gius… - cinziettacy : @TeresaBellanova Il capolavoro: - lega e forza Italia al governo - scuola, sanità e trasporti al palo - riforma del… - sauro59529780 : @ilruttosovrano Mah...prima c'erano la scuola di partito per preparare i relativi quadri...nella lega c'è ' la sai… - ingeborg1992 : @StefanoCalleVA @borghi_claudio Se la Lega fosse stata al governo non avrebbe consentito tutta questa 'dittatura'..… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Lega

Il Tempo

Anche molte delle icone dei primi decenni del Settecento si si ispirano a modelli della... " È antico il sodalizio chela città di Firenze alla Russia, un legame forte attraverso la storia. ......il governatore del Friuli e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga () - ... Il nuovo protocollo per lIntanto in vista della riapertura dellache avverrà tra il ...Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Lasciare a casa da scuola 3 milioni e mezzo di bambini a gennaio? Non è questa la soluzione, si intervenga piuttosto su aerazione e si usino le mascherine: discriminare bam ...2' di lettura 02/01/2022 - “Quello operato da Ricci non è un semplice rimpasto, ma una vera bocciatura del sindaco stesso di parte della giunta che evidentemente, a suo giudizio, non ha brillato per r ...