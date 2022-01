Scream 5 | l’assassino è nella locandina ufficiale | dal 13 gennaio al cinema

Leggi su velvetmag

(Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo i character poster individuali diffusi dalla casa di produzione, arriva anche il manifestoche riunisce insieme tutti i personaggi del prossimo. Quinto capitolo della saga, ideata dal compianto genio dell’horror Wes Craven, il film è il primo non diretto dal maestro, scomparso nell’agosto del 2015. A distanza di dieci anni dagli ultimi avvenimenti che hanno segnato – ancora una volta – la cittadina di Woodsboro, un nuovo serial killer con l’iconica maschera di Ghostface ha scelto di seguirne le orme. Ma l’ormai veterana Sidney Prescott (Neve Campbell), al fianco di Gale Weathers (Courtney Cox) e Dewey “Linus” Riley (David Arquette), non ha intenzione di farsi trovare impreparata. Neve Campbell (“Sidney Prescott”), left, and Courteney Cox (“Gale Weathers”) star in Paramount Pictures and Spyglass Media Group’s ...